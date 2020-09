GP Emilia Romagna, show di Bagnaia ma la pole è di Vinales (Di sabato 19 settembre 2020) Un super giro di Bagnaia viene cancellato e Maverick Vinales si prende la pole position del GP Emilia Romagna. Rossi 7°, Dovizioso 10° Finale al cardiopalma nelle qualifiche del GP dell’Emilia Romagna di MotoGP: Maverick Vinales conquista la pole position ma “ringrazia” un’uscita dal track limits all’ultima curva di “Pecco” Bagnaia, che gli costa il miglior tempo della sessione di qualifica e dunque la prima posizione. L’italiano aveva fatto segnare il tempo di 1:30.9, il migliore in assoluto, ma un errore gli è stato fatale e lo spagnolo si piazza così davanti a tutti, grazie all’1:31.0. Dietro di lui, a sorpresa, c’è Jack Miller ... Leggi su zon (Di sabato 19 settembre 2020) Un super giro diviene cancellato e Mavericksi prende laposition del GP. Rossi 7°, Dovizioso 10° Finale al cardiopalma nelle qualifiche del GP dell’di MotoGP: Maverickconquista laposition ma “ringrazia” un’uscita dal track limits all’ultima curva di “Pecco”, che gli costa il miglior tempo della sessione di qualifica e dunque la prima posizione. L’italiano aveva fatto segnare il tempo di 1:30.9, il migliore in assoluto, ma un errore gli è stato fatale e lo spagnolo si piazza così davanti a tutti, grazie all’1:31.0. Dietro di lui, a sorpresa, c’è Jack Miller ...

