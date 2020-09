GP Emilia Romagna qualifiche MotoGP: Bagnaia sbaglia, Vinales ringrazia (Di sabato 19 settembre 2020) Francesco Bagnaia in pole position al termine delle qualifiche del GP dell’Emilia Romagna MotoGP! Questo è il responso della pista, ma la direzione gara ci mette lo zampino. Durante il giro che gli sarebbe valso il piazzamento al palo, “Pecco” mette le ruote della sua Ducati Pramac sul verde, all’uscita della Misano 2. Il risultato è che il giro monstre, che abbatte il record della pista, viene cancellato, facendo sfumare la pole. Il piazzamento viene così ereditato da Maverick Vinales, il quale a sua volta ha ritoccato il record del tracciato. Accanto al catalano in prima fila l’altra Ducati Pramac di Jack Miller e la Yamaha Petronas di Fabio Quartararo. Si conferma la competitività della M1 a Misano, ma le Desmosedici ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 settembre 2020) Francescoin pole position al termine delledel GP dell’! Questo è il responso della pista, ma la direzione gara ci mette lo zampino. Durante il giro che gli sarebbe valso il piazzamento al palo, “Pecco” mette le ruote della sua Ducati Pramac sul verde, all’uscita della Misano 2. Il risultato è che il giro monstre, che abbatte il record della pista, viene cancellato, facendo sfumare la pole. Il piazzamento viene così ereditato da Maverick, il quale a sua volta ha ritoccato il record del tracciato. Accanto al catalano in prima fila l’altra Ducati Pramac di Jack Miller e la Yamaha Petronas di Fabio Quartararo. Si conferma la competitività della M1 a Misano, ma le Desmosedici ...

