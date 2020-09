Godfall su PlayStation 5 costerà 79.99€, 20 euro in più rispetto alla versione PC (Di sabato 19 settembre 2020) Godfall è uno dei titoli "esclusiva console" per PlayStation 5 che verranno pubblicati al lancio della console e, esattamente come l'hardware, da pochi giorni è finalmente diventato prenotabile. Come sospettavamo, anche questo titolo terze parti subirà lo stesso destino dei first-party Sony: il gioco costerà la bellezza di 79,99€, 10 euro in più rispetto all'attuale generazione.Fino ad oggi, solo i titoli first-party di Sony e quelli realizzati dai grandi publisher, come Activision e il suo nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War, oppure 2K e il suo NBA 2K21, avevano ricevuto un aumento di prezzo ufficiale su console. Ora, a questo elenco, dobbiamo aggiungere anche Godfall di Gearbox Software.La cosa più interessante? L'aumento del prezzo ... Leggi su eurogamer (Di sabato 19 settembre 2020)è uno dei titoli "esclusiva console" per5 che verranno pubblicati al lancio della console e, esattamente come l'hardware, da pochi giorni è finalmente diventato prenotabile. Come sospettavamo, anche questo titolo terze parti subirà lo stesso destino dei first-party Sony: il gioco costerà la bellezza di 79,99&;, 10in piùall'attuale generazione.Fino ad oggi, solo i titoli first-party di Sony e quelli realizzati dai grandi publisher, come Activision e il suo nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War, oppure 2K e il suo NBA 2K21, avevano ricevuto un aumento di prezzo ufficiale su console. Ora, a questo elenco, dobbiamo aggiungere anchedi Gearbox Software.La cosa più interessante? L'aumento del prezzo ...

