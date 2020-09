Gli stadi italiani non saranno più vuoti | da domani accesso aperto a mille spettatori

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 19 settembre 2020) È un primo passo verso una parvenza di normalità anche nel calcio. Da domenica infattiaperti per tutte le partite di serie A. Previsto però un massimo di ingressi dipersone sugli spalti. E’ quanto emerso alla fine dell’incontro organizzato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, con il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, e i ministri Speranza e Spadafora. Si tratta di una prima vittoria per l’industria del pallone e per i tifosi. Ma ancora c’è tanta strada da fare. Si lavora, infatti, per definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva.