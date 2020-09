Gli orari dei musei provinciali per le Festività patronali a Salerno e Padula (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In occasione della festività del Santo Patrono della Città di Salerno, 21 settembre 2020, e della festività patronale della Città di Padula, 29 settembre 2020, la Provincia di Salerno comunica i seguenti orari di apertura dei propri spazi museali. A Salerno, in data 21 settembre c.a., si dispone l’apertura straordinaria della Pinacoteca Provinciale, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Saranno chiusi il Castello Arechi e l’Area Archeologica di Fratte. A Padula, in data 29 settembre c.a., la Certosa sarà aperta al pubblico ed effettuerà la chiusura settimanale nella giornata di mercoledì 30 settembre 2020. Quindi si dispone che il Museo della Lucania ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– In occasione della festività del Santo Patrono della Città di, 21 settembre 2020, e della festività patronale della Città di, 29 settembre 2020, la Provincia dicomunica i seguentidi apertura dei propri spazi museali. A, in data 21 settembre c.a., si dispone l’apertura straordinaria della Pinacoteca Provinciale, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Saranno chiusi il Castello Arechi e l’Area Archeologica di Fratte. A, in data 29 settembre c.a., la Certosa sarà aperta al pubblico ed effettuerà la chiusura settimanale nella giornata di mercoledì 30 settembre 2020. Quindi si dispone che il Museo della Lucania ...

