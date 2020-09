Giugliano, positiva al coronavirus viola quarentena e dà in escandescenze all’Asl. Arriva la Finanza (Di sabato 19 settembre 2020) Momenti di tensione ieri all’Asl di Giugliano, nei pressi dell’ospedale San Giuliano. Come apprende la nostra redazione, una donna di circa 35 anni, rientrata dalla Sardegna, positiva al Covid-19, ha dato in escandescenze mettendo in agitazione pazienti e personale sanitario. Giugliano, positiva al virus dà in escandescenze. Arrivano le forze dell’ordine La 35enne pochi giorni … L'articolo Giugliano, positiva al coronavirus viola quarentena e dà in escandescenze all’Asl. Arriva la Finanza Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 19 settembre 2020) Momenti di tensione ieri all’Asl di, nei pressi dell’ospedale San Giuliano. Come apprende la nostra redazione, una donna di circa 35 anni, rientrata dalla Sardegna,al Covid-19, ha dato inmettendo in agitazione pazienti e personale sanitario.al virus dà inno le forze dell’ordine La 35enne pochi giorni … L'articoloale dà inall’Asl.laTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

