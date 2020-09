“Giornalista-Giornalista”: il Mattino riporta gli articoli di Siani in edicola (Di sabato 19 settembre 2020) “Giornalista-Giornalista” è il titolo del libro che il quotidiano ‘Il Mattino’ darà in omaggio ai suoi lettori il prossimo 23 settembre, in ricordo del giornalista Giancarlo Siani nel 35esimo anniversario della sua uccisione. La casa editrice Iod e la fondazione ‘Giancarlo Siani onlus’ hanno raccolto gli articoli più significativi di Siani, pubblicati sulle pagine del Mattino dal 1980 al 23 settembre del 1985. Giancarlo Siani fu ucciso dalla camorra la sera del 23 settembre 1985 mentre era al volante della sua macchina dopo una giornata di lavoro in redazione. La sua passione per il giornalismo lo portò a essere, sin dagli inizi degli anni Ottanta, un giornalista-giornalista, come definito da Marco Risi nel ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 settembre 2020) “Giornalista-Giornalista” è il titolo del libro che il quotidiano ‘Il’ darà in omaggio ai suoi lettori il prossimo 23 settembre, in ricordo del giornalista Giancarlonel 35esimo anniversario della sua uccisione. La casa editrice Iod e la fondazione ‘Giancarloonlus’ hanno raccolto glipiù significativi di, pubblicati sulle pagine deldal 1980 al 23 settembre del 1985. Giancarlofu ucciso dalla camorra la sera del 23 settembre 1985 mentre era al volante della sua macchina dopo una giornata di lavoro in redazione. La sua passione per il giornalismo lo portò a essere, sin dagli inizi degli anni Ottanta, un giornalista-giornalista, come definito da Marco Risi nel ...

baranoshojo : RT @Antonio79B: 'La criminalità, la corruzione, non si combattono soltanto con i carabinieri. Le persone per scegliere devono sapere, devon… - mariluddamunna : RT @Antonio79B: 'La criminalità, la corruzione, non si combattono soltanto con i carabinieri. Le persone per scegliere devono sapere, devon… - io_nicola : RT @Antonio79B: 'La criminalità, la corruzione, non si combattono soltanto con i carabinieri. Le persone per scegliere devono sapere, devon… - Blu_di_Russia : RT @Antonio79B: 'La criminalità, la corruzione, non si combattono soltanto con i carabinieri. Le persone per scegliere devono sapere, devon… - SilvanaPacelli : RT @Antonio79B: 'La criminalità, la corruzione, non si combattono soltanto con i carabinieri. Le persone per scegliere devono sapere, devon… -

Ultime Notizie dalla rete : “Giornalista Giornalista” È morto Umberto Celani: il dolore di parenti e amici. Giornalisti ciociari in lutto ciociariaoggi.it