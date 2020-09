Giorgia Palmas | il selfie in primo piano conquista i fan | sguardo sexy – FOTO

Leggi su yeslife

(Di sabato 19 settembre 2020)ha condiviso in rete uno scatto particolarmente bello in cui mette in mostra il suo fascino e la sua dolcezza.è una donna bellissima ed incantevole. La conduttrice è seguitissima sui social: il suo account Instagram vanta 1,8 milioni di follower. Il fascino della nativa di Cagliari non lo si scopre … L'articolo, ilini fan:proviene da YesLife.it.