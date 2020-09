Giorgia Meloni: 'La Puglia cambierà' (Di sabato 19 settembre 2020) Presidente Giorgia Meloni, proviamo a fare un bilancio dei due mesi di campagna elettorale in Puglia. Quanto è stato complesso il dialogo con i cittadini-elettori al tempo del Covid? 'È stata una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 19 settembre 2020) Presidente, proviamo a fare un bilancio dei due mesi di campagna elettorale in. Quanto è stato complesso il dialogo con i cittadini-elettori al tempo del Covid? 'È stata una ...

Anche l’ambiguo endorsement di Giorgia Meloni ad un eventuale “no” antigovernativo dimostra un qualche cedimento del fronte più decisamente sovranista, mentre sull’altra estremità del campo resta solo ...

Giorgia Meloni: «La Puglia cambierà»

Presidente Giorgia Meloni, proviamo a fare un bilancio dei due mesi di campagna elettorale in Puglia. Quanto è stato complesso il dialogo con i cittadini-elettori al tempo del Covid? «È stata una camp ...

Domenica 20 e lunedì 21 settembre oltre 21,5 milioni di italiani tornano alle urne per eleggere i governatori. Un voto dalle importanti valenze politiche, con i leader (soprattutto Salvini, Meloni e Z ...

