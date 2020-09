GF Vip, Patrizia De Blanck sbotta con Flavia Vento: “Te ce porto io dallo psicanalista” (Di sabato 19 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip stiamo vedendo una Patrizia De Blanck più spigliata che mai, che non teme di dire esattamente quello pensa. La contessa recentemente ne ha avute per tutti, compresa Alba Parietti, e di certo non ha mancato di commentare in maniera chiara anche l’entrata di Maria Teresa Ruta nella Casa. De Blanck in un confronto con Flavia Vento ha ribadito il suo affetto per l’ex gieffina, uscita in tempi record dalla Casa, ma le ha anche chiarito che avrebbe bisogno di un aiuto professionale. Grande Fratello Vip, l’uscita di Flavia Vento Flavia Vento è uscita dalla Casa dopo poco più di 24 ore, preoccupata per la salute dei suoi cani. L’attrice li ha lasciati in una ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip stiamo vedendo unaDepiù spigliata che mai, che non teme di dire esattamente quello pensa. La contessa recentemente ne ha avute per tutti, compresa Alba Parietti, e di certo non ha mancato di commentare in maniera chiara anche l’entrata di Maria Teresa Ruta nella Casa. Dein un confronto conha ribadito il suo affetto per l’ex gieffina, uscita in tempi record dalla Casa, ma le ha anche chiarito che avrebbe bisogno di un aiuto professionale. Grande Fratello Vip, l’uscita diè uscita dalla Casa dopo poco più di 24 ore, preoccupata per la salute dei suoi cani. L’attrice li ha lasciati in una ...

