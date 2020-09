GF Vip | Flavia Vento si pente e Pupo imbarazza la Gregoraci con una battuta | pagelle della 2° puntata

Leggi su dilei

(Di sabato 19 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip torna con una secondascoppiettante, ricca di colpi di scena e di momenti cult., dopo l’abbandono, sie chiede di rientrare in Casa, mentre Elisabetta, finalmente, varca la porta rossa. Non prima di aver vissuto un momentonte a causadisu Flavio Briatore. A guidare in modo magistrale la trasmissione è Alfonso Signorini, accompagnato da una Antonella Elia che non risparmia nessuno, nemmeno l’amica Stefania Orlando. ALFONSO SIGNORINI: Sicuro, a suo agio e mai sopra le righe, Signorini si conferma il conduttore perfetto per il GF Vip. Capace di passare dal registro divertente a quello tragico, si muove con facilità fra le ...