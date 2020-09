Gerry Scotti | toccante rivelazione su Maria De Filippi | le sue parole

(Di sabato 19 settembre 2020)continua a far parlare di sé grazie alla sua incredibile simpatia, ma questa volta lasuDeè davveroDe, Fonte foto: Instagram (@)Come sicuramente sapranno tutti i seguaci del miticoe della splendida, questa sera andrà in onda, su Canale 5 alle 21:20, una nuovissima puntata dall’amata trasmissione ‘Tu Si Que Vales‘ condotto dai due artisti appena citati e da Belen Rodriguez, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Per quanto riguardae la De ...

pazzipergerry : RT @CinguettaTV: Stasera il programma del sabato sera degli italiani. TU SI QUE VALES con la giuria più pazza della tv. Grandi talenti, es… - CinguettaTV : Stasera il programma del sabato sera degli italiani. TU SI QUE VALES con la giuria più pazza della tv. Grandi tale… - MontiFrancy82 : Sabato 19 settembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con @tusiquevales_it @Gerry_Scotti… - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 19 settembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con @tusiquevales_it @Gerry_Scotti… - dramnesic : gerry scotti mio dio ma parla di me.jpeg -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

Il programma Tu Si Que Vales andrà in onda il sabato in prima serata su Italia 1 alle ore 21:30 circa. La diretta sarà disponibile anche in streaming dal sito mediasetplay.it/canale5 ovviamente agli s ...Gli ascolti tv della prima serata di giovedi premiano anche questa settimana Nero a metà 2 in onda su Rai Uno, gli ascolti di Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti continuano a precipitare ineso ...Tu Si Que Vales 2020 torna in onda con la seconda puntata domani sabato 19 settembre sempre su Canale 5. Il programma che si svolge in 12 appuntamenti, vede alla conduzione ormai un trio ben consolida ...