Genova | “l’Haven sia area marina protetta” | l’appello della guida subacquea per salvare il relitto più grande del Mediterraneo

(Di sabato 19 settembre 2020) “Ilsuperpetroliera Haven deve diventareprotetta, perché è un paradiso sommerso”. A dirlo è Andrea Bada,, cacciatore di relitti e volto televisivo per le sue scoperte archeologiche sommerse. L’Haven è ilvisitabile piùdel, è lungo 335 metri e largo 52. È affondato nel 1991 e si trova su un fondale di 80 metri a 1,8 miglia dalla costa di Arenzano, nel golfo di. L’incidente è stato uno dei disastri ambientali più gravi del secolo per le migliaia di tonnellate di petrolio che bruciarono e che si riversarono in mare, ma negli anni la natura ha avuto la sua ...