Genoa, tentativo per Pellegrini della Juventus. La situazione (Di sabato 19 settembre 2020) Il Genoa insiste per Luca Pellegrini della Juventus: la cessione dell’ex Cagliari blinda Mattia De Sciglio in bianconero Il Genoa ha messo nel mirino Luca Pellegrini per rinforzare gli esterni. Il terzino è attualmente in forza alla Juventus dopo essere rientrato dal prestito al Cagliari. Come riportato da Sky Sport, l’addio di Pellegrini permetterebbe la permanenza in bianconero di Mattia De Sciglio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Ilinsiste per Luca: la cessione dell’ex Cagliari blinda Mattia De Sciglio in bianconero Ilha messo nel mirino Lucaper rinforzare gli esterni. Il terzino è attualmente in forza alladopo essere rientrato dal prestito al Cagliari. Come riportato da Sky Sport, l’addio dipermetterebbe la permanenza in bianconero di Mattia De Sciglio. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Non solo il Genoa: Juve, un altro tentativo per Pjaca - sportli26181512 : Genoa scatenato: tentativo per Gravillon: Il Genoa è scatenato sul mercato e secondo la Gazzetta...… - mirkonicolino : Dopo il tentativo a vuoto del #Parma, per #Pjaca torna alla carica il #Genoa. In passato la destinazione ligure non… - CalcioWeb : #Calciomercato, nome a sorpresa per l'attacco dell'#Inter. Genoa e #Atalanta provano il colpaccio, tentativo del To… - STOCALCIO1 : ?? #Genoa, tentativo per Danny #Rose: #Preziosi sarebbe intenzionato a portare in rossoblu il terzino inglese in for… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa tentativo Genoa, tentativo per Pjaca. Fiducia per Juan Jesus Pianetagenoa1893.net Primavera, 1^ giornata: Genoa-SPAL 1-1 (Owolabi-Belewu)

Il risultato colto a Genova non può soddisfare appieno una SPAL che ha debuttato nel campionato Primavera 1 con un’ottima prestazione. Il tabellino finale del match col Genoa dice 1-1, ma mister Scurt ...

La Roma a Verona, Fonseca chiama i rinforzi: «Aspetto Smalling»

Più che la piazza, rincuorata dall’arrivo di Kumbulla e da quello imminente di Milik, è Fonseca ad aspettarsi qualcosa in più. Perché se l’ad Fienga, ogni volta che viene sollecitato mediaticamente, c ...

Da titolare a esubero, il folle mese di Candreva sulle montagne russe

Nell'Inter che si rinnova tra mercato e nuove prospettive, il primo a rimetterci è Antonio Candreva. L'avventura nerazzurra dell'esterno offensivo assume sempre più i connotati di una pazza corsa sull ...

Il risultato colto a Genova non può soddisfare appieno una SPAL che ha debuttato nel campionato Primavera 1 con un’ottima prestazione. Il tabellino finale del match col Genoa dice 1-1, ma mister Scurt ...Più che la piazza, rincuorata dall’arrivo di Kumbulla e da quello imminente di Milik, è Fonseca ad aspettarsi qualcosa in più. Perché se l’ad Fienga, ogni volta che viene sollecitato mediaticamente, c ...Nell'Inter che si rinnova tra mercato e nuove prospettive, il primo a rimetterci è Antonio Candreva. L'avventura nerazzurra dell'esterno offensivo assume sempre più i connotati di una pazza corsa sull ...