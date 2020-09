Generazione Giovani, anticipazioni e diretta prima puntata 19 settembre 2020 (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo aver ricoperto la carica di vicedirettore di Rai1, Milo Infante si appresta a tornare in video con Generazione Giovani, talk show che ha già condotto qualche mese fa. Lo farà su Rai2 a partire dalle 9.55 e TvBlog seguirà in diretta la prima puntata.Otto ragazzi tra i 16 e i 22 anni dibatteranno con il conduttore - al timone da fine ottobre anche di Ore 14 - su integrazione, razzismo, omofobia, bullismo, sicurezza stradale, in modo tale da far emergere sul piccolo schermo uno spaccato della realtà Giovanile, non sempre rappresentata dalla televisione, almeno quella generalista. pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2020 09:30. Leggi su blogo (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo aver ricoperto la carica di vicedirettore di Rai1, Milo Infante si appresta a tornare in video con, talk show che ha già condotto qualche mese fa. Lo farà su Rai2 a partire dalle 9.55 e TvBlog seguirà inla.Otto ragazzi tra i 16 e i 22 anni dibatteranno con il conduttore - al timone da fine ottobre anche di Ore 14 - su integrazione, razzismo, omofobia, bullismo, sicurezza stradale, in modo tale da far emergere sul piccolo schermo uno spaccato della realtàle, non sempre rappresentata dalla televisione, almeno quella generalista. pubblicato su TVBlog.it 1909:30.

toysblogit : Generazione Giovani, anticipazioni e diretta prima puntata 19 settembre 2020 - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai2 al via la nuova stagione di “Generazione Giovani” con Milo Infante - biancagiov22 : @MaxGonann @catlatorre Non tutti i giovani sono così! C’è chi ha molto a cuore la propria salute e quella dei cari… - cheTVfa : Su Rai 2 al via #GenerazioneGiovani: #MiloInfante riparte dall'omicidio di Willy - SCollicelli : Gli ultimi minuti del racconto di @zdizoro tra i più struggenti che ci abbia mi offerto. PS: basta con 'non ci sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Generazione Giovani Generazione Giovani, anticipazioni e diretta prima puntata 19 settembre 2020 TVBlog.it Jimi Hendrix

Inginocchiato sul palco del Monterey Pop Festival, incita le fiamme che si sprigionano dalla Fender Stratocaster che giace a terra di fronte a lui. Ha un’espressione rapita sul volto e le mani alzate ...

Palazzo Beltrani, cinema a corte: cinque appuntamenti con i classici della commedia italia. Oggi "In nome del popolo italiano"

Quattro fuoriclasse per la prima rassegna cinematografica all’aperto di Palazzo delle Arti Beltrani. Inizia alla vigilia del Ferragosto e prosegue sino al 20 settembre il primo esperimento di cinema a ...

La Scapigliatura. Una generazione contro

Apre oggi, 19 settembre, a Lecco la mostra sulla storia e le istanze del movimento scapigliato con 80 opere dei suoi maggiori esponenti, da Tranquillo Cremona a Daniele Ranzoni e Giuseppe Grandi Erano ...

Inginocchiato sul palco del Monterey Pop Festival, incita le fiamme che si sprigionano dalla Fender Stratocaster che giace a terra di fronte a lui. Ha un’espressione rapita sul volto e le mani alzate ...Quattro fuoriclasse per la prima rassegna cinematografica all’aperto di Palazzo delle Arti Beltrani. Inizia alla vigilia del Ferragosto e prosegue sino al 20 settembre il primo esperimento di cinema a ...Apre oggi, 19 settembre, a Lecco la mostra sulla storia e le istanze del movimento scapigliato con 80 opere dei suoi maggiori esponenti, da Tranquillo Cremona a Daniele Ranzoni e Giuseppe Grandi Erano ...