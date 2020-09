Gemma Galgani sul lastrico | “Ho perso il lavoro | è terribile”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 19 settembre 2020): con il coronavirus sono passata dalle stelle alle stalle. L’ormai indiscussa protagonista del trono over, non sta attraversando un periodo semplice. Per quanto il lifting chirurgico le abbia donato alla donna un aspetto più fresco e giovanile e sicuramente più serena purtroppo “non tornano i conti.” Oltre all’amore perduto o forse mai trovato ci sono altre e forse se vogliamo dire più serie faccende che rendono la donna preoccupata ed affranta.ed ilperdutoè senza dubbio una delle dame più chiacchierate e ‘desiderate’ del trono over di uomini e donne. Al di la dei riflettori, la settantenne ha una ...