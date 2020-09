matteosalvinimi : Un detenuto tunisino del carcere di Sollicciano a Firenze è evaso al termine dell’udienza nel palazzo di Giustizia,… - GioPanariello : Sembro un agente del Ris di Parma ma questa è la divisa che devono indossare (giustamente) truccatori e parrucchier… - Agente_Lisa : Una segnalazione ha consentito di salvare 7 tartarughe della specie protetta “Testudo Hermanni” che erano in un con… - 0x800a : RT @leggoit: Gb, l'agente della scorta del ministro dimentica la pistola in aereo: sospeso - sabrina73544637 : RT @matteosalvinimi: Un detenuto tunisino del carcere di Sollicciano a Firenze è evaso al termine dell’udienza nel palazzo di Giustizia, sp… -

Ultime Notizie dalla rete : agente della

BlogSicilia.it

Un poliziotto, componente della scorta del ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, è stato sospeso dopo aver dimenticato la pistola di servizio a bordo di un aereo. La misura punitiva nei conf ...La Polzia di Stato di Genova ha denunciato per resistenza e tentate lesioni aggravate un 34enne di Bargagli. L’uomo, lo scorso 8 settembre in Piazzale Brigata Volante Severino, a Struppa, aveva forzat ...OCCHIOBELLO. Drammatico incidente sabato pomeriggio (19 settembre) in via Eridania a Occhiobello, all’incrocio con via dell’Artigianato. Un’auto e una moto 125 si sono scontrate, il motociclista è rim ...