Gazzetta: la Juve irritata per i ritardi della questione Milik alla Roma (che ha convocato Dzeko) (Di sabato 19 settembre 2020) Il passaggio di Milik alla Roma non si è ancora concretizzato perché il polacco non ha ancora risolto le sue pendenze con il Napoli. Così, anche Dzeko, per ora, resta in giallorosso. Finché l’operazione non sarà conclusa, non potrà passare alla Juventus. Fonseca, oggi, avrà a disposizione Edin a Verona. E’ quasi certo che lo terrà in panchina, scrive la Gazzetta dello Sport, anche per evitare il rischio infortuni con l’accordo già pronto con i bianconeri. “Del resto, i contatti con la Juventus negli ultimi giorni si sono fatti sempre più fitti e frequenti, soprattutto con Fabio Paratici. Dzeko con la testa si sente oramai un giocatore ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Il passaggio dinon si è ancora concretizzato perché il polacco non ha ancora risolto le sue pendenze con il Napoli. Così, anche, per ora, resta in giallorosso. Finché l’operazione non sarà conclusa, non potrà passarentus. Fonseca, oggi, avrà a disposizione Edin a Verona. E’ quasi certo che lo terrà in panchina, scrive ladello Sport, anche per evitare il rischio infortuni con l’accordo già pronto con i bianconeri. “Del resto, i contatti con lantus negli ultimi giorni si sono fatti sempre più fitti e frequenti, soprattutto con Fabio Paratici.con la testa si sente oramai un giocatore ...

Gazzetta_it : #Suarez, il giorno dell'esame: la risposta alle 9 domande sul 9 che tutti si fanno #Juve - carlolaudisa : Via #Higuain ora la #Juve aspetta #SuRez e scopre un vuoto. Con alcuni addii frettolosi.... - Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - rockett70 : RT @GnocchiGene: Si allungano i tempi per l’ arrivo di Dzeko alla Juve. Il bosniaco sta raggiungendo Torino in Ferrari #19settembre #gazzet… - IoScelgoIlNulla : RT @GnocchiGene: Si allungano i tempi per l’ arrivo di Dzeko alla Juve. Il bosniaco sta raggiungendo Torino in Ferrari #19settembre #gazzet… -