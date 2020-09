Gazzetta: il Napoli pensa ad una buonuscita per Ghoulam, ingaggio troppo alto per cederlo (Di sabato 19 settembre 2020) Il Napoli non riesce a vendere Ghoulam. Il suo ingaggio, molto alto, spaventa le pretendenti. “Ghoulam guadagna 3,5 milioni di euro a stagione (7 lordi) e non rientra più nella politica imposta da Aurelio De Laurentiis, ovvero, l’abbattimento del monte ingaggi”. Giuntoli ha già l’accordo con Karbownik, del Legia Varsavia, che sarebbe il suo sostituto. “Col ragazzo è già stata trovata l’intesa, così come con il club polacco. Ma se non esce Ghoulam lui non potrà trasferirsi. Sistemarlo non è semplice, lo stipendio che percepisce è un impedimento, al di là del costo del suo cartellino che è di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Ma l’ingaggio è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Ilnon riesce a vendere. Il suo, molto, spaventa le pretendenti. “guadagna 3,5 milioni di euro a stagione (7 lordi) e non rientra più nella politica imposta da Aurelio De Laurentiis, ovvero, l’abbattimento del monte ingaggi”. Giuntoli ha già l’accordo con Karbownik, del Legia Varsavia, che sarebbe il suo sostituto. “Col ragazzo è già stata trovata l’intesa, così come con il club polacco. Ma se non escelui non potrà trasferirsi. Sistemarlo non è semplice, lo stipendio che percepisce è un impedimento, al di là del costo del suo cartellino che è di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Ma l’è ...

