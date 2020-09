Gazzetta: il Napoli farà un altro tentativo per Veretout, l’alternativa è Midtsjo dell’Az Alkmaar (Di sabato 19 settembre 2020) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli farà un altro tentativo per Jordan Veretout. “anche se dalla Capitale arriva il no dei dirigenti giallorossi. Ma Cristiano Giuntoli conta molto sull’ottimo rapporto che intrattiene con il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, col quale farà l’ultimo tentativo prima di orientarsi altrove”. Un’alternativa al francese potrebbe essere Frederick Midtsjo, mediano 27enne del club olandese Az Alkmaar. “Si tratta di un nazionale norvegese che viene valutato 10-12 milioni di euro. Il Napoli se ne sta interessando attraverso alcuni emissari. L’offerta è quello di averlo in prestito con diritto di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Secondo quanto scrive ladello Sport, ilfarà unper Jordan. “anche se dalla Capitale arriva il no dei dirigenti giallorossi. Ma Cristiano Giuntoli conta molto sull’ottimo rapporto che intrattiene con il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, col quale farà l’ultimoprima di orientarsive”. Un’alternativa al francese potrebbe essere Frederick, mediano 27enne del club olandese Az. “Si tratta di un nazionale norvegese che viene valutato 10-12 milioni di euro. Ilse ne sta interessando attraverso alcuni emissari. L’offerta è quello di averlo in prestito con diritto di ...

Gazzetta_it : #Napoli Patente nautica senza esame, nella lista anche Koulibaly, Ghoulam e Callejon - Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - napolista : Gazzetta: il Napoli farà un altro tentativo per Veretout, l’alternativa è Midtsjo dell’Az Alkmaar Il nazionale norv… - forzaroma : Napoli, Giuntoli non molla #Veretout #ASRoma #Calciomercato -