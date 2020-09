Gaia Gozzi | chi è | età | Amici 19 | curiosità | Instagram e vita privata | fidanzato

(Di sabato 19 settembre 2020) Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo. Nella puntata in onda oggi, la vincitrice di19, si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin. In quest’articolo informazioni e curiosità su: chi è, età, carrieraè una giovane ragazza nata il 29 settembre del 1997 a Guastalla (Reggio Emilia), ma ha vissuto a Viadana (Mantova). La madre è di origini brasiliane e da giovane faceva la ballerina. Il padre, invece, è italiano e ha un’azienda che produce biciclette old style.ha così la doppia nazionalità e conosce molto bene anche il brasiliano. Dopo un soggiorno negli Stati Uniti,...

16Nstanza410 : RT @voicexgozzi: Dio benedica Gaia Gozzi. è una dea. #circozzi - ArriviAlCuore3 : Credi che ci sia una relazione, ma in realtà è con te stessa. La tua relazione con lo specchio Gaia Gozzi amo i tuoi trip mentali #circozzi - ohnothereyougo : RT @martalococo: Se Gaia Gozzi fosse una chica mala pt.3 #circozzi - gaiettagozziifs : Ho provato il filtro che ti fa pelata #circozzi C'è chi si sveglia e sogna di essere gaia gozzi e chi sogna di esse… - Gaiamilanodese1 : RT @martalococo: Se Gaia Gozzi fosse una chica mala pt.3 #circozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Gozzi

Daniele Dezi non è un nome sconosciuto per i fan di Gaia Gozzi: i due sono fidanzati e sono uniti dall’amore per la musica. Lui, in arte Orang3, ha aperto alcune date del tour di Coez dell’anno scorso ...Francesco Oppini: "Ho una mamma ingombrante" e Alba Parietti chiama in diretta al GF Vip 2020 Francesco Oppini ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e nella clip di presenta ...Alberto Urso e Gaia Gozzi continuano inevitabilmente a far parlare di loro. Ma qual è il rapporto tra i due? Ecco tutta la verità. Alberto Urso e Gaia Gozzi. Basterebbero anche solo e soltanto i loro ...