Furiosa per il nudo integrale. Patrizia de Blanck sbotta contro il GfVip (Di sabato 19 settembre 2020) Nella seconda puntata del GfVip 5, furia di Patrizia de Blanck contro Alfonso Signorini e la produzione per il nudo integrale: “Guardoni! Non dovevate riprendere per rispetto verso la mia persona!”. Era necessario dirglielo in diretta? E stamattina rincara la dose: "Esiste un'etica". Venerdì sera, la Contessa Patrizia de Blanck ha scoperto che il GF l'ha mandata in onda senza vestiti. All'inizio pensava che le immagini fossero pixellate, ma quando ha realizzato che il nudo era integrale e senza censure ci è rimasta malissimo. In prima battuta, Signorini le ha mostrato la clip del suo involontario spogliarello con le parti intime coperte, i vip sono scoppiati a ridere e la de ... Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) Nella seconda puntata del5, furia dideAlfonso Signorini e la produzione per il: “Guardoni! Non dovevate riprendere per rispetto verso la mia persona!”. Era necessario dirglielo in diretta? E stamattina rincara la dose: "Esiste un'etica". Venerdì sera, la Contessadeha scoperto che il GF l'ha mandata in onda senza vestiti. All'inizio pensava che le immagini fossero pixellate, ma quando ha realizzato che ilerae senza censure ci è rimasta malissimo. In prima battuta, Signorini le ha mostrato la clip del suo involontario spogliarello con le parti intime coperte, i vip sono scoppiati a ridere e la de ...

