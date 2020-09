Fratelli di Crozza, video delle imitazioni e monologhi, puntata del 13 settembre 2020 (Di sabato 19 settembre 2020) Fratelli di Crozza, i monologhi e le imitazioni dell’ultima puntata del 18 settembre 2020 su NOVE. Torna Crozza Salvini. Zangrillo, Azzolina(video) Venerdì 13 settembre 2020, è andata in onda la nuova edizione dello show di satira politica di NOVE. E’ tornato Fratelli di Crozza, lo show live con Maurizio Crozza in onda ogni venerdì alle 21:30 su Nove. Nella nuova edizione Crozza, sempre al passo con il dibattito politico e culturale, ha inaugurato tre nuovi personaggi. Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, il professore Zangrillo medico di Berlusconi e Binotto il tuttofare della ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 19 settembre 2020)di, ie ledell’ultimadel 18su NOVE. TornaSalvini. Zangrillo, Azzolina() Venerdì 13, è andata in onda la nuova edizione dello show di satira politica di NOVE. E’ tornatodi, lo show live con Maurizioin onda ogni venerdì alle 21:30 su Nove. Nella nuova edizione, sempre al passo con il dibattito politico e culturale, ha inaugurato tre nuovi personaggi. Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, il professore Zangrillo medico di Berlusconi e Binotto il tuttofare della ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: #ASCOLTITV 18 SETTEMBRE 2020: TALE E QUALE SHOW, GF VIP, QUARTO GRADO, FRATELLI DI CROZZA, IL PARADISO VS IL SEGRET... http… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: #ASCOLTITV 18 SETTEMBRE 2020: TALE E QUALE SHOW, GF VIP, QUARTO GRADO, FRATELLI DI CROZZA, IL PARADISO VS IL SEGRET... http… - bubinoblog : #ASCOLTITV 18 SETTEMBRE 2020: TALE E QUALE SHOW, GF VIP, QUARTO GRADO, FRATELLI DI CROZZA, IL PARADISO VS IL SEGRET… - TopCarNews : Crozza-Binotto: “Ai 200 all’ora non ci arriviamo” – VIDEO - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #Binotto interpretato da #Crozza #FratellidItalia #Ferrari -