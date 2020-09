Francia, bimbo di 8 anni decide di cambiare sesso: “Pensava al suicidio, voleva morire, voleva essere Lilie” (Di sabato 19 settembre 2020) Francia, bimbo di 8 anni vuole cambiare sesso Un bimbo francese di nome Baptiste ha deciso di cambiare sesso a soli otto anni dopo aver attraversato un lungo periodo di depressione: almeno sei mesi, in cui il piccolo si sentiva imprigionato nel corpo di un maschietto. A riportare la storia il quotidiano La Stampa. Baptiste, che vive insieme alla sua famiglia a Aubignan, nel sud della Francia, dopo un po’ di tempo ha confessato ai genitori che la sua condizione dipendeva dal fatto di sentirsi una bambina e di voler cambiare il suo nome in Lilie. L’anagrafe ha respinto la richiesta, a scuola invece la scelta di Baptist è stata accettata, e adesso tutti lo chiamano Lilie. ... Leggi su tpi (Di sabato 19 settembre 2020)di 8vuoleUnfrancese di nome Baptiste ha deciso dia soli ottodopo aver attraversato un lungo periodo di depressione: almeno sei mesi, in cui il piccolo si sentiva imprigionato nel corpo di un maschietto. A riportare la storia il quotidiano La Stampa. Baptiste, che vive insieme alla sua famiglia a Aubignan, nel sud della, dopo un po’ di tempo ha confessato ai genitori che la sua condizione dipendeva dal fatto di sentirsi una bambina e di voleril suo nome in Lilie. L’anagrafe ha respinto la richiesta, a scuola invece la scelta di Baptist è stata accettata, e adesso tutti lo chiamano Lilie. ...

