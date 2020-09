Francesco Totti | la vita del capitano al cinema

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 19 settembre 2020) “Mi chiamo”. Il titolo del film smuove diverse emozioni nel cuore tifosi della Roma e degli appassionati del calcio che hanno visto l’ascesa del giocatore. 19, 20 e 21 ottobre sono i giorni in cui il documentario verrà proiettato come evento speciale nelle sale deiitaliani. La pellicola sarà presentata in anteprima alla Festa deldi Roma.il giorno del suo ritiro dal calcio giocato, la suariassunta in un film Il documentario sul giocatore giallorosso più amato di sempre è diretto dal regista Alex Infascelli che ha deciso di racchiudere i momenti salienti delladell’ex giocatore. Il ...