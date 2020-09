Francesco Oppini, le sue sono parole di fuoco: cosa ha detto (Di sabato 19 settembre 2020) Questo articolo . Francesco Oppini sarà tra i protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’. Già prima di entrare il ragazzo sa come far discutere. Oggi torna il ‘Grande Fratello Vip’. Dopo i primi giorni che sono stati pieni di polemiche e di colpi di scena, questa sera la principale attrazione sarà senza alcun dubbio l’ingresso di nuovi concorrenti. Tra … Leggi su youmovies (Di sabato 19 settembre 2020) Questo articolo .sarà tra i protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’. Già prima di entrare il ragazzo sa come far discutere. Oggi torna il ‘Grande Fratello Vip’. Dopo i primi giorni chestati pieni di polemiche e di colpi di scena, questa sera la principale attrazione sarà senza alcun dubbio l’ingresso di nuovi concorrenti. Tra …

GrandeFratello : Serata di nuovi ingressi nella Casa di #GFVIP. Varcheranno la Porta Rossa: Elisabetta Gregoraci, Fulvio Abbate, Ste… - Luca190499 : RT @Viperissima_: Grazie Francesco Oppini per questa GIF #GFvip - AntoniaGuarini : RT @Viperissima_: Grazie Francesco Oppini per questa GIF #GFvip - nocchi_rita : RT @fedevrico: ma solo io noto la somiglianza tra la voce di Tommaso e quella di Francesco Oppini? #GFVIP - LuciaFerraroEM : RT @Viperissima_: Grazie Francesco Oppini per questa GIF #GFvip -