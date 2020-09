Francesca De Andrè Instagram | tacchi sul letto e sguardo da gatta | «Come si fa a resistere»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 19 settembre 2020) Invito a nozze sull’accountdiDe Andrè: da quando le pubblicazioni social sono diventate più frequenti, la vulcanica ex gieffina ha reso tutto molto più piccante. Decisa, determinata, spesso testarda,sembra proprio voler far capitolare il seguito. Oltre 300 mila i followers travolti dagli scatti stuzzicanti della figlia di Cristiano. Che della famiglia non vuole proprio che saperne. Di nuovo serena tra le braccia del fidanzato Giorgio Tambellini – dopo la burrascosa parentesi del Grande Fratello Vip – è proprio a lui che sembra rivolgersi nella didascalia dell’ultimo post. Leggi anche >> Giada Bagnoli, influencer dal fascino mondiale: «La tua bellezza va oltre ogni limite»De ...