Forza Italia, nominati i vertici del partito a Puglianello (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il coordinatore provinciale di Benevento di Forza Italia Nascenzio Iannace, ha nominato la consigliera comunale Anna Franco e Domenico Romano, titolare di una attività commerciale , rispettivamente coordinatore e vice-coordinatore cittadino del partito azzurro a Puglianello. “Rivolgiamo il nostro sincero in bocca al lupo ad Anna Franco e Domenico Romano – hanno spiegato in una nota congiunta Iannace e l’europarlamentare e dirigente nazionale Fulvio Martusciello – nella certezza che sapranno difendere e diffondere i valori e i principi cardine del nostro partito sul territorio. La loro investitura rappresenta un ulteriore passo avanti in quel processo di crescita, ringiovanimento e ristrutturazione avviato da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il coordinatore provinciale di Benevento diNascenzio Iannace, ha nominato la consigliera comunale Anna Franco e Domenico Romano, titolare di una attività commerciale , rispettivamente coordinatore e vice-coordinatore cittadino delazzurro a. “Rivolgiamo il nostro sincero in bocca al lupo ad Anna Franco e Domenico Romano – hanno spiegato in una nota congiunta Iannace e l’europarlamentare e dirigente nazionale Fulvio Martusciello – nella certezza che sapranno difendere e diffondere i valori e i principi cardine del nostrosul territorio. La loro investitura rappresenta un ulteriore passo avanti in quel processo di crescita, ringiovanimento e ristrutturazione avviato da ...

