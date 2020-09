FORMAZIONI Fiorentina Torino: c’è Bonaventura, Giampaolo sceglie Linetty (Di sabato 19 settembre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21: FORMAZIONI Fiorentina Torino Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina-Torino, match valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/2021. Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamé.All.: Iachini. Torino (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza.All.: Giampaolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa,, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamé.All.: Iachini.(4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meité, Rincon,; Berenguer; Belotti, Zaza.All.:. Leggi su Calcionews24.com

