FOLLIA PURA: Autunno così meglio di no! (Di sabato 19 settembre 2020) Ma perché, ogni anno, in ogni stagione, dobbiamo vederci costretti a parlare di certe cose? E’ vero, c’abbiamo fatto il callo ma alla fin fine non ci abitueremo mai. Non ci abitueremo al meteo estremo, no no! Non ci abitueremo agli sbalzi termici così come non ci abitueremo alle anomalie termiche. Oggi torna alla ribalta anche un altro argomento: gli eccessi. Siano essi termici siano essi precipitativi, poco cambia. Sempre di eccessi trattasi. Rispolveriamo tale argomento perché siamo sempre più convinti che, per meccanismi assolutamente naturali di riequilbrio termico, che quando un eccesso dura per troppo tempo viene ribaltato dall’eccesso di segno opposto. Sarà un Autunno folle! Sarà così anche stavolta. Passeremo dal caldo al freddo, probabilmente. Non possiamo ancora permetterci ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Ma perché, ogni anno, in ogni stagione, dobbiamo vederci costretti a parlare di certe cose? E’ vero, c’abbiamo fatto il callo ma alla fin fine non ci abitueremo mai. Non ci abitueremo al meteo estremo, no no! Non ci abitueremo agli sbalzi termici così come non ci abitueremo alle anomalie termiche. Oggi torna alla ribalta anche un altro argomento: gli eccessi. Siano essi termici siano essi precipitativi, poco cambia. Sempre di eccessi trattasi. Rispolveriamo tale argomento perché siamo sempre più convinti che, per meccanismi assolutamente naturali di riequilbrio termico, che quando un eccesso dura per troppo tempo viene ribaltato dall’eccesso di segno opposto. Sarà unfolle! Sarà così anche stavolta. Passeremo dal caldo al freddo, probabilmente. Non possiamo ancora permetterci ...

MauraDiCarlo1 : RT @realfedem: Siamo arrivati alla follia pura. La demenza non ha limiti me frontiere. Il genere umano merita di estinguersi. - Jaysmithjs : RT @HCAP1937: ???? 83 anni di storia, di passione, di amore, di follia pura. Buon compleanno Hockey Club Ambrì-Piotta?? - leone150872 : RT @realfedem: Siamo arrivati alla follia pura. La demenza non ha limiti me frontiere. Il genere umano merita di estinguersi. - francesco_colla : RT @MariaRo99325323: Puglia, Marche, Toscana, veramente volete costoro a governarvi? FOLLIA PURA. - mila_lucisano : @sole24ore Follia pura!! Ad ogni angolo di strada personaggi che sbraitano e recitano slogan senza senso. Uno spettacolo indecoroso. -

Ultime Notizie dalla rete : FOLLIA PURA FOLLIA PURA: Autunno così meglio di no! Meteo Giornale FOLLIA PURA: Autunno così meglio di no!

Ma perché, ogni anno, in ogni stagione, dobbiamo vederci costretti a parlare di certe cose? E’ vero, c’abbiamo fatto il callo ma alla fin fine non ci abitueremo mai. Non ci abitueremo al meteo estremo ...

Traforo della Foce, il progetto piace poco sia a destra che a sinistra

Traforo della Foce, a volte ritorna. Ma il fronte del ‘no’ all’opera resta sempre compatto. Anche all’interno dello stesso partito, Forza Italia, che ha rilanciato il progetto in vista delle elezioni ...

Muguruza, si può dare di più

Fa parte delle brave (e belle) che potrebbero dare di più Garbiñe Muguruza. Anche se può sembrare follia così definire una che ha vinto Roland Garros, Wimbledon ed è stata pure sul trono mondiale. Il ...

Ma perché, ogni anno, in ogni stagione, dobbiamo vederci costretti a parlare di certe cose? E’ vero, c’abbiamo fatto il callo ma alla fin fine non ci abitueremo mai. Non ci abitueremo al meteo estremo ...Traforo della Foce, a volte ritorna. Ma il fronte del ‘no’ all’opera resta sempre compatto. Anche all’interno dello stesso partito, Forza Italia, che ha rilanciato il progetto in vista delle elezioni ...Fa parte delle brave (e belle) che potrebbero dare di più Garbiñe Muguruza. Anche se può sembrare follia così definire una che ha vinto Roland Garros, Wimbledon ed è stata pure sul trono mondiale. Il ...