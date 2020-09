Flavia Vento si pente: vorrebbe rientrare al Grande Fratello Vip (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo aver registrato il record di concorrente con la minore permanenza in casa, ora Flavia Vento si pente e chiede di rientrare a far parte del reality Flavia Vento ora è pentita. Aveva suscitato scalpore la decisione di abbandonare il reality dopo aver trascorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip nemmeno 24 ore. Certo Flavia non è nuova a questo tipo di comportamento ((ha gettato la spugna anche a La Fattoria e a due edizioni de L’Isola dei Famosi). Ma ora fa un passo indietro: vorrebbe rientrare. Torna ancora al Grane Fratello Vip, ma stavolta in studio, dopo aver abbandonato la casa dopo meno di 24 ore per tornare a casa dai suoi cani: ... Leggi su zon (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo aver registrato il record di concorrente con la minore permanenza in casa, orasie chiede dia far parte del realityora è pentita. Aveva suscitato scalpore la decisione di abbandonare il reality dopo aver trascorso all’interno della casa delVip nemmeno 24 ore. Certonon è nuova a questo tipo di comportamento ((ha gettato la spugna anche a La Fattoria e a due edizioni de L’Isola dei Famosi). Ma ora fa un passo indietro:. Torna ancora al GraneVip, ma stavolta in studio, dopo aver abbandonato la casa dopo meno di 24 ore per tornare a casa dai suoi cani: ...

