Fiumicino | Calicchio | ‘Definita l’organizzazione del trasporto scolastico | necessaria la collaborazione delle famiglie’

(Di sabato 19 settembre 2020) “Si è tenuta ieri pomeriggio una riunione tra i responsabili della ditta Fratarcangeli, i dirigenti e i tecnici del Comune per definire i dettagli delche partirà il prossimo 24 settembre”. Lo dichiara l’Assessore alla Scuola, Paolo. “Sempre ieri si sono chiuse le iscrizioni al servizio – prosegue– e in questi giorni i nostri uffici e la ditta organizzeranno le varie corse ed i diversi punti di raccolta dei bambini, in modo da ridurre le fermate e, quindi, la durata del percorso”. “Durante la riunione abbiamo definito l’intera organizzazione del servizio, grazie a un costruttivo confronto tra tutte le parti coinvolte, inclusi autisti e le accompagnatrici dei mezzi – sottolinea l’assessore -. Le ...

Fiumicino – Una delegazione dell'associazione Acis ha ricordato l'Imperatore Traiano nell'anniversario della sua nascita, presenziando a un evento presso svoltosi tra i Porti Imperiali di Claudio e Tr ...(AGR) Ieri si è tenuta una commissione congiunta itinerante Lavori Pubblici-Trasporti per valutare lo stato di quanto già in opera e le esigenze di adeguamento e messa in sicurezza delle fermate del T ...