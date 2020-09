Fittipaldi sul lastrico: ha 145 cause in tribunale! (Di sabato 19 settembre 2020) Campione di Formula 1 nel 1972 con la Lotus-Ford e nel 1974 con la McLaren-Ford, Emerson Fittipaldi ora è spesso nei guai fuori dalle piste. I suoi avvocati dicono che l'ex pilota si trova in una ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 settembre 2020) Campione di Formula 1 nel 1972 con la Lotus-Ford e nel 1974 con la McLaren-Ford, Emersonora è spesso nei guai fuori dalle piste. I suoi avvocati dicono che l'ex pilota si trova in una ...

Ultime Notizie dalla rete : Fittipaldi sul Fittipaldi sul lastrico: ha 145 cause in tribunale! La Gazzetta dello Sport F3 | Mugello, Fittipaldi chiude la stagione in crescendo

Il campionato di Formula 3 ha concluso sul circuito del Mugello la propria stagione 2020. La nona e ultima tappa stagionale ha visto Enzo Fittipaldi, pilota della Ferrari Driver Academy (FDA) protagon ...

F3 | Enzo Fittipaldi a caccia di punti al Mugello

Mugello, atto finale. La Formula 3 si prepara alla nona e ultima tappa del campionato 2020 facendo rotta sull’autodromo italiano, che ospita il prossimo fine settimana il Gran Premio della Toscana – F ...

A Monza Schumi junior "salva" la Rossa più brutta

Tocca ancora a Schumacher salvare la Ferrari. Vent'anni dopo papà, tocca a suo figlio Mick regalare un sorriso ai ferraristi in piena tempesta dentro una stagione sempre più simile a un film dell'orro ...

