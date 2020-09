Fiorentina vincente all’esordio, Torino ko 1-0: decide Castrovilli (Di sabato 19 settembre 2020) Buona la prima per la Fiorentina di Iachini che al Franchi batte 1-0 il Torino di Giampaolo. I viola acciuffano i tre punti grazie alla rete di Castrovilli al 78'. Il giovane centrocampista inaugura subito la sua nuova, pesante, maglia numero 10. Primo ko per il nuovo toro di Giampaolo che ha avuto comunque le occasioni per fare male ai padroni di casa. Fiorentina vincente all’esordio, Torino ko 1-0: decide Castrovilli ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Buona la prima per ladi Iachini che al Franchi batte 1-0 ildi Giampaolo. I viola acciuffano i tre punti grazie alla rete dial 78'. Il giovane centrocampista inaugura subito la sua nuova, pesante, maglia numero 10. Primo ko per il nuovo toro di Giampaolo che ha avuto comunque le occasioni per fare male ai padroni di casa.all’esordio,ko 1-0:ITA Sport Press.

