Fiorentina Torino, strepitosa parata di Sirigu su Kouame – VIDEO

strepitosa parata di Salvatore Sirigu negli ultimi minuti del primo tempo di Fiorentina-Torino: miracolo del portiere granata Dopo appena 45′ minuti dall'inizio del campionato, forse, abbiamo già la parata della stagione. Salvatore Sirigu ha fatto un autentico miracolo su Kouame negli istanti finali della prima frazione di Fiorentina-Torino. Il portiere granata ha sventato un colpo di testa a colpo sicuro dell'attaccante con un riflesso incredibile che ha consentito al Torino di andare negli spogliatoi sullo 0-0.

