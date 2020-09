Fiorentina Torino LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 19 settembre 2020) Allo Stadio Franchi, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Fiorentina e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Franchi”, Fiorentina e Torino si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Fiorentina Torino 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Fiorentina Torino 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Allo Stadio Franchi, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra, risultato,Allo Stadio “Franchi”,si affrontano nelvalido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

Matteo_003 : Classifica finale #SerieA 2020/21 1. Inter 2. Juve 3. Napoli 4. Atalanta 5. Roma 6. Milan 7. Lazio 8. Sassuolo… - marinabeccuti : Marchegiani a Radio Bruno: 'Torreira serve più al Torino che alla Fiorentina' - Torinogranatait : Marchegiani a Radio Bruno: 'Torreira serve più al Torino che alla Fiorentina' - themilanisti11 : EL Spots: 5. Napoli 6. Lazio 7. Roma Midtable: 8. Sassuolo 9. Parma 10. Fiorentina 11. Bologna 12. Torino 13. Ve… - ecosdeportivos : RT @Datos_Champions: ¡Vuelve la #SerieA????! Fecha 1?? 19/9 Fiorentina vs Torino Hellas Verona vs Roma 20/9 Parma vs Napoli Genoa vs Crotone… -