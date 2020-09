Fiorentina-Torino | le probabili formazioni del match

(Di sabato 19 settembre 2020) Al Franchi di Firenze la prima partita della Serie A tra. Iachini punta su Kouamè-Ribery in attacco, dubbi per Giampaolo sulle fasce E’il primodella stagione 2020/21 di Serie A. Alle 18:00 al Franchi le due squadre apriranno le danze di questa insolita edizione del campionato che non parte per tutti. Infatti le sfide che riguardano Inter, Atalanta e Spezia sono posticipate. Iachini deciso a puntare sullo zoccolo duro mentre Giampaolo, alla prima da tecnico dei granata, ha qualche dubbio. QUI– Iachini con il suo classico 3-5-2 punta sugli uomini che hanno concluso la scorsa stagione adottando qualche piccola modifica. In porta Dragowski mentre Caceres, Milenkovic e Pezzella formano il trio difensivo. A ...

TorinoFCFeed : Fiorentina-Torino, Belotti doppia missione: Europa ed Europeo - TorinoFCFeed : Fiorentina-Torino: probabili formazioni e dove vederla | La diretta - jjaysontatum : RT @caricaturella: •La sfilata della Serie A! #SerieA #SerieATIM #WeAreCalcio #Atalanta #Benevento #Bologna #Cagliari #Crotone #Fiorentina… - Gazzetta_it : #torino Capitan #Belotti, doppia missione: gol e pressing per l’Europa. E l’Europeo - Step_Anto_Inter : Ala prima giornata di campionato con Fiorentina-Torino e Verona-Roma ad aprire le danze. Spazio anche alla parziale… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Torino

Oggi, sabato 19 settembre, torna la Serie A, in campo per la prima giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A, anche in streaming su NOW TV, per un to ...Il Torino è pronto a dare il bentornato alla Serie A nella gara d’esordio contro la Fiorentina. Una partita ricca di prime volte, compresa quella del tecnico Marco Giampaolo, fortemente voluto dal pre ...19 Settembre 2020 Armando Fico bentornata serie A, editoriale, griglia di partenza, Juve sempre favorita, Napoli pronto per tornare nell'Europa che conta, Osimhen asso nella manica, si ricomincia con ...