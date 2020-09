Fiorentina-Torino, Iachini: “Mi è piaciuto l’atteggiamento. Lavoriamo per migliorare” (Di sabato 19 settembre 2020) “Ho ritrovato il gruppo e la squadra sulle stesse prestazioni dell’anno scorso: compatti e presenti in ogni aspetto. Ora stiamo inserendo qualche ragazzo nuovo, ma sono convinto che questi ragazzi possano ritagliarsi un ruolo giusto e togliersi soddisfazioni loro e farle togliere a presidente, società e tifosi. Lavoriamo per migliorarci, una partita alla volta, ed essere determinati nell’andare a prenderci le vittorie“. Queste le parole di Beppe Iachini dopo Fiorentina-Torino 1-0, gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico viola sembra soddisfatto dell’esordio dei suoi. “Nell’ultimo periodo dello scorso anno siamo stati la miglior difesa del campionato, ora in certi momenti c’è da migliorare sull’ultimo ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) “Ho ritrovato il gruppo e la squadra sulle stesse prestazioni dell’anno scorso: compatti e presenti in ogni aspetto. Ora stiamo inserendo qualche ragazzo nuovo, ma sono convinto che questi ragazzi possano ritagliarsi un ruolo giusto e togliersi soddisfazioni loro e farle togliere a presidente, società e tifosi.per migliorarci, una partita alla volta, ed essere determinati nell’andare a prenderci le vittorie“. Queste le parole di Beppedopo1-0, gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico viola sembra soddisfatto dell’esordio dei suoi. “Nell’ultimo periodo dello scorso anno siamo stati la miglior difesa del campionato, ora in certi momenti c’è da migliorare sull’ultimo ...

