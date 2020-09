Fiorentina – Torino Come vedere Diretta Live TV Streaming Gratis (Di sabato 19 settembre 2020) Ci sono campioni che non hanno età. Fenomeni che con le loro magie sono capaci di dribblare tutto, anche la loro carta d’identità. Uno di questo è Franck Ribery. O, se preferite, FR7. Ha compiuto trentasette anni ma nessuno ci fa caso. Rocco Commisso e i tifosi viola ricordano, piuttosto, quando con una progressione da duecentista recuperò molti metri di campo a Cristiano Ronaldo andando a riprendersi la palla nella metà campo viola. Con una grinta da vero guerriero. Ribery è pronto a iniziare un nuovo campionato. Ha cambiato casa perché gli unici a rovinargli l’umore nei mesi scorsi sono stati i ladri che hanno svaligiato la sua villa alla periferia di Firenze. Ma non ha cambiato i suoi obiettivi: vuole riportare la squadra viola in Europa. Capocannoniere Il fuoriclasse francese torna in pista con un abito tattico ... Leggi su controcopertina (Di sabato 19 settembre 2020) Ci sono campioni che non hanno età. Fenomeni che con le loro magie sono capaci di dribblare tutto, anche la loro carta d’identità. Uno di questo è Franck Ribery. O, se preferite, FR7. Ha compiuto trentasette anni ma nessuno ci fa caso. Rocco Commisso e i tifosi viola ricordano, piuttosto, quando con una progressione da duecentista recuperò molti metri di campo a Cristiano Ronaldo andando a riprendersi la palla nella metà campo viola. Con una grinta da vero guerriero. Ribery è pronto a iniziare un nuovo campionato. Ha cambiato casa perché gli unici a rovinargli l’umore nei mesi scorsi sono stati i ladri che hanno svaligiato la sua villa alla periferia di Firenze. Ma non ha cambiato i suoi obiettivi: vuole riportare la squadra viola in Europa. Capocannoniere Il fuoriclasse francese torna in pista con un abito tattico ...

