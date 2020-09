Fiorentina-Torino 1-0 | le pagelle di CalcioWeb | Castrovilli primo marcatore di questa Serie A | sfida aperta Kouamé-Sirigu

(Di sabato 19 settembre 2020), ledi-E’ diilgol dellaA 2020-2021, è dellala prima vittoria dellaA 2020-2021. I viola si aggiudicano il match contro ilgrazie ad una rete del centrocampista italiano nel finale di gara, esattamente al 77′. Successo meritato per gli uomini di Iachini, più volte vicini al gol con Kouamé. La sua, unacon, migliore in campo dei suoi e capace di neutralizzare – a parte l’azione del gol – ogni occasione di marca locale, perlopiù creata dai piedi (anzi dalla testa) dell’attaccante ex Genoa. In ...

Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Torino 1-0, rete di Biraghi C. (FIO) - ilnapolionline : Serie A 1° giornata,Fiorentina-Torino:Castrovilli apre la stagione! - - bandarbolacom : - solonapoli24 : FIORENTINA-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Castrovilli (78’) ? - infoitsport : Fiorentina-Torino 1-0 LIVE: Castrovilli segna il primo gol della Serie A -

Comincia con una sconfitta il cammino in Serie A del nuovo Torino di Marco Giampaolo, che comincia il campionato 2020/2021 con un 1-0 in casa della Fiorentina. Finisce 1-0 al Franchi di Firenze: ...Il campionato 2020/2021 inizia questa sera con gli anticipi Fiorentina-Torino e Roma-Verona: il programma completo con date e orari La prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si gioca tra s ...(ANSA) - ROMA, 19 SET - "E' un periodo particolare, abbiamo tre partite con il mercato aperto. Chiesa è un nostro calciatore ed oggi è in campo, è in grande forma. Vale 70 milioni? Qualcosa in più". C ...