Fiorentina-Torino | 1-0 e tre punti per i viola

(Di sabato 19 settembre 2020) di Thomas Nigido Secondo Tempo Stavolta è laa partire alla grande rispetto al, passando anche in vantaggio al 4' della ripresa con Biraghi, gol annullato poi er fuorigioco. Il ...

Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Torino 1-0, rete di Biraghi C. (FIO) - SkySport : FIORENTINA-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Castrovilli (78’) ? Serie A – 1^ giornata ? ?? - zazoomblog : Highlights e gol Fiorentina-Torino 1-0: Serie A 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Fiorentina-Torino #Serie - zazoomblog : Fiorentina-Torino 1-0 decide Castrovilli - #Fiorentina-Torino #decide #Castrovilli - andrea66769767 : RT @SkySport: FIORENTINA-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Castrovilli (78’) ? Serie A – 1^ giornata ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Torino

Allo Stadio Franchi, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Fiorentina e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Franchi”, Fiorentina e Torino si affrontano nel match ...La Fiorentina apre la nuova stagione della Serie A battendo il Torino per 1-0 al Franchi. Il gol decisivo lo firma Castrovilli a dodici minuti dalla fine.FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina debutta con un successo in campionato battendo 1-0 il Torino grazie a una rete di Castrovilli a 12' dalla fine. Tre punti meritati per i gigliati che hanno creduto ...