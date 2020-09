Fiorentina ok all'esordio. Verona-Roma 0-0 (Di sabato 19 settembre 2020) Firenze, 19 set. - (Adnkronos) - La Fiorentina vince la prima partita del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio 'Franchi', per l'ultima volta senza pubblico, i viola superano 1-0 il Torino grazie a un gol al 78' di Castrovilli che così realizza la prima rete di questo campionato sfruttando un assist di Chiesa. Dopo una fase iniziale di studio e senza emozioni, la prima occasione è di marca gigliata al 18': traversone dalla sinistra di Biraghi, Kouamé stacca di testa sotto porta ma manda sul fondo. Poco dopo la replica degli ospiti, Linetty finta il tiro e serve un pallone morbido a Berenguer che calcia dall'interno dell'area e costringe Dragowski alla deviazione in tuffo. Il mach si riaccende nel finale della frazione per merito dei padroni di casa. Al 42' colpo di testa ravvicinato di Kouamé che costringe Sirigu al salvataggio in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Firenze, 19 set. - (Adnkronos) - Lavince la prima partita del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio 'Franchi', per l'ultima volta senza pubblico, i viola superano 1-0 il Torino grazie a un gol al 78' di Castrovilli che così realizza la prima rete di questo campionato sfruttando un assist di Chiesa. Dopo una fase iniziale di studio e senza emozioni, la prima occasione è di marca gigliata al 18': traversone dalla sinistra di Biraghi, Kouamé stacca di testa sotto porta ma manda sul fondo. Poco dopo la replica degli ospiti, Linetty finta il tiro e serve un pallone morbido a Berenguer che calcia dall'interno dell'area e costringe Dragowski alla deviazione in tuffo. Il mach si riaccende nel finale della frazione per merito dei padroni di casa. Al 42' colpo di testa ravvicinato di Kouamé che costringe Sirigu al salvataggio in ...

