Fiorentina, Commisso: “In Italia i debiti sono una malattia, io porto i cash” (Di sabato 19 settembre 2020) La Fiorentina di Rocco Commisso ha iniziato alla grande il campionato ottenendo una vittoria per 1-0. La rete decisiva di Castrovilli ha regalato i primi tre punti della stagione e dopo il match il numero uno viola ha parlato ai microfoni di SkySport.LE PAROLE DI Commissocaption id="attachment 967623" align="alignnone" width="300" Fiorentina Commisso (getty images)/captionRiguardo l'indebitamento dei club Italiani, l'imprenditore italoamericano ha risposto: "Qui in Italia i debiti sono una malattia... se io li avessi fatti non sarei arrivato fino a qui. Nelle aziende pubbliche si fanno molti debiti, ma per mia decisione fino ad oggi si fanno solo in America: in ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Ladi Roccoha iniziato alla grande il campionato ottenendo una vittoria per 1-0. La rete decisiva di Castrovilli ha regalato i primi tre punti della stagione e dopo il match il numero uno viola ha parlato ai microfoni di SkySport.LE PAROLE DIcaption id="attachment 967623" align="alignnone" width="300"(getty images)/captionRiguardo l'indebitamento dei clubni, l'imprenditore italoamericano ha risposto: "Qui inuna... se io li avessi fatti non sarei arrivato fino a qui. Nelle aziende pubbliche si fanno molti, ma per mia decisione fino ad oggi si fanno solo in America: in ...

