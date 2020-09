_Carabinieri_ : Busto Arsizio (VA): brillante trionfo dell’Arma ai Campionati Italiani Assoluti e Interforze di Salto Ostacoli. Il… - CiaCecy : RT @leggoit: Filippo, 15 anni, massacrato di botte dal branco: «Potevo fare la fine di Willy, ora voglio giustizia» - leggoit : Filippo, 15 anni, massacrato di botte dal branco: «Potevo fare la fine di Willy, ora voglio giustizia» - calabraducia : RT @valmez81: Il vulcano del Beirut ha BeiEruttato. Cit. Filippo 6 anni. C'è del potenziale. - bianchina1989 : RT @valmez81: Il vulcano del Beirut ha BeiEruttato. Cit. Filippo 6 anni. C'è del potenziale. -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo anni

Corriere della Sera

Caro Aldo, in questi giorni si parla molto di scuola. La sicurezza, in aula, è legittima. Ma fuori mamme e papà diventano meno esigenti e attenti. Non si preoccupano di mascherine, gel sanificante, di ...Quando lo hanno massacrato di botte Filippo credeva di morire. «Una sensazione terribile, la stessa che ho provato quando ho letto la tragedia di Willy — racconta —. Certo, senza quei dolori fisici ch ...Riconquistare l'Italia, che sostiene la candidatura a governatore di Alessandra Contigiani, nel Fermano, presenta Massimiliano Marcianesi, Sara Trentanni, Lorenzo D'Onofrio e Stefania De Leonibus. Sol ...