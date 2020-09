Festa della Cultura Calabrese (Di sabato 19 settembre 2020) Si rinnova l'appuntamento con la '' quest'anno giunta alla sua XVI edizione . Gli eventi Culturali si susseguiranno da lunedì 21 a domenica 27 settembre e sono promossi ... Leggi su pisatoday (Di sabato 19 settembre 2020) Si rinnova l'appuntamento con la '' quest'anno giunta alla sua XVI edizione . Gli eventili si susseguiranno da lunedì 21 a domenica 27 settembre e sono promossi ...

VauroSenesi : NON DIMENTICARE. La parata autorizzata per la Festa della Liberazione dalla ex sindaca SSusanna Ceccardi - nzingaretti : Shanà Tovà di vero cuore a tutta la Comunità Ebraica per la festa di #RoshHashanah, il capodanno. I valori di quest… - rtl1025 : ?? Si è ripetuto a #Napoli il prodigio del 'miracolo' di #SanGennaro. L'annuncio della liquefazione del sangue è sta… - hbk_89 : RT @GiovaAlbanese: Questo pomeriggio nella ridente #PiazzaArmerina, nel cuore della #Sicilia, è apparso Mario #Balotelli. La notizia ha mos… - GiovaAlbanese : Questo pomeriggio nella ridente #PiazzaArmerina, nel cuore della #Sicilia, è apparso Mario #Balotelli. La notizia h… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa della Torna la Festa della Cultura Calabrese LA NAZIONE Milano: De Corato, 'Comune resta a guardare feste pro occupazioni abusive'

Milano, 19 set. (Adnkronos) - "Da ieri fino a domenica le brigante volontarie per l'emergenza sono in festa per parlare di occupazione degli spazi, di solidarietà proletaria, di leghe di resistenza e ...

Magliano Vetere in festa per Santa Lucia

Santa Lucia, vergine e martire, è una figura molto cara alla devozione cristiana. Invocata per la protezione degli occhi, è tra i santi più popolari, più amati e più venerati al mondo. È, inoltre, una ...

La 'strana' festa di San Pio: i frati annunciano un 'sold out' per pochi intim

San Giovanni Rotondo si prepara alla festa di San Pio più strana della storia. Con le norme anti Covid, l'accesso ai luoghi del santo con le stimmate è a numero limitato e solo su prenotazione. Nessun ...

Milano, 19 set. (Adnkronos) - "Da ieri fino a domenica le brigante volontarie per l'emergenza sono in festa per parlare di occupazione degli spazi, di solidarietà proletaria, di leghe di resistenza e ...Santa Lucia, vergine e martire, è una figura molto cara alla devozione cristiana. Invocata per la protezione degli occhi, è tra i santi più popolari, più amati e più venerati al mondo. È, inoltre, una ...San Giovanni Rotondo si prepara alla festa di San Pio più strana della storia. Con le norme anti Covid, l'accesso ai luoghi del santo con le stimmate è a numero limitato e solo su prenotazione. Nessun ...