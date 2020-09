Fase 3: Fontana, 'ok pubblico per eventi sportivi, capienza ridotta e regole' (2) (Di sabato 19 settembre 2020) (Adnkronos) - Tra i punti contenuti nell'allegato dell'ordinanza si segnala che "può essere consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere numerato ai singoli spettatori per l'evento e comunque in misura non superiore, in proporzione, al 25% della capienza autorizzata dalle Commissioni di vigilanza prima dell'emergenza causata dal Covid-19 e, in via assoluta, in misura non superiore a 1.000 spettatori negli impianti all'aperto e 700 spettatori negli impianti al chiuso". Dovrà essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5; il personale preposto ... Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) (Adnkronos) - Tra i punti contenuti nell'allegato dell'ordinanza si segnala che "può essere consentita la partecipazione delesclusivamente nei settori degli impiantinei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione prva e nominale del posto a sedere numerato ai singoli spettatori per l'evento e comunque in misura non superiore, in proporzione, al 25% dellaautorizzata dalle Commissioni di vigilanza prima dell'emergenza causata dal Covid-19 e, in via assoluta, in misura non superiore a 1.000 spettatori negli impianti all'aperto e 700 spettatori negli impianti al chiuso". Dovrà essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5; il personale preposto ...

