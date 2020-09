Fantacalcio, i consigli per la prima giornata di Serie A (Di sabato 19 settembre 2020) Il kit per la prima giornata di Fantacalcio. I migliori e i peggiori del primo turno di Serie A: i consigli per ogni partita Mancano poche ore allo schieramento della prima formazione del Fantacalcio e all’inizio della nuova stagione della Serie A. Gli imprevisti sono dietro l’angolo, con formazioni ancora incerte e squadre da completare. Il calciomercato è ancora nel vivo, ma il conto alla rovesciato è iniziato. Fiorentina-Torino La Viola è pronta a ricominciare nel segno di Chiesa, che vincerà il duello sulla fascia contro Murru. Attenzione a Kouamè, potrebbe regalarvi piacevoli sorprese. Il canto del gallo è gioia per le orecchie dei fantallenatori, dategli fiducia. Date un turno di riposo a ... Leggi su zon (Di sabato 19 settembre 2020) Il kit per ladi. I migliori e i peggiori del primo turno diA: iper ogni partita Mancano poche ore allo schieramento dellaformazione dele all’inizio della nuova stagione dellaA. Gli imprevisti sono dietro l’angolo, con formazioni ancora incerte e squadre da completare. Il calciomercato è ancora nel vivo, ma il conto alla rovesciato è iniziato. Fiorentina-Torino La Viola è pronta a ricominciare nel segno di Chiesa, che vincerà il duello sulla fascia contro Murru. Attenzione a Kouamè, potrebbe regalarvi piacevoli sorprese. Il canto del gallo è gioia per le orecchie dei fantallenatori, dategli fiducia. Date un turno di riposo a ...

Notiziedi_it : Fantacalcio, i consigli della 1ª giornata di Serie A: idee e suggerimenti per la tua formazione - grimble_jim : FinAlmente. Come il primo giorno di scuola. Tornano i consigli. Portiere,difensori,centrocampisti,attaccanti,sorpre… - SergioSarres : Ho compilato la formazione del #Fantacalcio.. consigli ? Ho ancora un ora di tempo per modificare A disposizione o… - infoitsport : Consigli Fantacalcio Centrocampisti: giornata 1 - infoitsport : Consigli Fantacalcio Difensori: giornata 1 -