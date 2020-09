Facebook | nuova accusa | Instagram spia gli utenti attraverso la fotocamera

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 19 settembre 2020) San Francisco, 19 Set. – Nuove grane per. La società di Menlo Park è implicata in una causa legale in cui vieneta dire i suoitramiteper “ricerche di mercato”, accedendo segretamente alle telecamere sugli smartphone. In una causa intentata giovedì davanti ad un tribunale federale di San Francisco il gigante dei social media (che è anche proprietario della popolare app per la condivisione di immagini) è sul banco degli imputati,to di aver attivato intenzionalmente le fotocamere degli smartphone per raccogliere dati preziosi dei suoi. La causa è stata intentata dalla signora Brittany Conditi, del New Jersey. Secondo Brittany,e ...