Ex barista trovato morto in azienda | la tragica scoperta dei colleghi

Pontedera, 19 settembre 2020 - Tutti in città lo conoscevano perché era stato il titolare del «Barrino», tra via della Misericordia e via Roma. Da una decina d’anni Stefano Cendi – morto improvvisamen ...

Trovato senza vita in una ditta lo storico gestore del locale, ormai chiuso, "Il Barrino". Stefano Cendi aveva 53 anni. Sul posto 118 e carabinieri PONTEDERA — Il corpo di Stefano Cendi è stato trovat ...

Pontedera, 19 settembre 2020 - Tutti in città lo conoscevano perché era stato il titolare del «Barrino», tra via della Misericordia e via Roma. Da una decina d’anni Stefano Cendi – morto improvvisamen ...Trovato senza vita in una ditta lo storico gestore del locale, ormai chiuso, "Il Barrino". Stefano Cendi aveva 53 anni. Sul posto 118 e carabinieri PONTEDERA — Il corpo di Stefano Cendi è stato trovat ...Tutti in città lo conoscevano perché era stato il titolare del "Barrino", tra via della Misericordia e via Roma. Da una decina d’anni Stefano Cendi (foto) – morto improvvisamente per un malore mentre ...