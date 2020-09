Everton, Ancelotti: “Thiago Alcantara uno dei più forti che io abbia allenato, ma ha sbagliato squadra” (Di sabato 19 settembre 2020) L’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il West Bromwich Albion per 5-2: “Thiago Alcantara è un centrocampista straordinario oltre che un mio amico. E’ uno dei calciatori più forti che io abbia mai allenato, ma andando al Liverpool mi ha spezzato il cuore. Purtroppo ha scelto la squadra sbagliata della città (scherzo ovviamente). L’unico lato positivo è che ora sarà il mio vicino, in questo momento invidio un po’ Klopp“. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) L’re dell’Carloè intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il West Bromwich Albion per 5-2: “Thiagoè un centrocampista straordinario oltre che un mio amico. E’ uno dei calciatori piùche iomai, ma andando al Liverpool mi ha spezzato il cuore. Purtroppo ha scelto la squadra sbagliata della città (scherzo ovviamente). L’unico lato positivo è che ora sarà il mio vicino, in questo momento invidio un po’ Klopp“.

